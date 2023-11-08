قصة عطاء سعودية.. "قلبي" تنقذ حياة 800 إنسان.. وهذه قصة "جود"

لم يتمكن والد الطفلة "جود" التي لم تتجاوز عامها الأول من النوم لساعة واحدة بسبب ما تعانيه طفلته بسبب مرض في القلب يتسبب في توقف التنفس لديها حيث لا بد من إجراء إسعافات وتدليكات معينة لها كل ساعة تقريبًا حتى لا ينقطع النفس عن ابنته.