انطلق في العاصمة الرياض مؤتمر MESTRO 2025 يبحث تقنيات علاجية تغير مستقبل مرضى الأورام
انطلقت اليوم أعمال افتتاح المؤتمر الرابع لجمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام (MESTRO 2025) في جامعة الفيصل بالرياض، وسط حضور واسع من أبرز المتخصصين والخبراء في علاج الأورام من داخل المملكة وخارجها.
وألقى الدكتور سعد الرشيدي، رئيس المؤتمر واستشاري العلاج الإشعاعي، كلمته الترحيبية مؤكدًا أهمية المؤتمر كمنصة تجمع أحدث ما توصّل إليه العلم في تقنيات العلاج الإشعاعي والأورام، وتسهم في دعم تبادل الخبرات بين المختصين.
وفي كلمته، أكد البروفيسور مشبب عسيري التزام المؤتمر في بدعم و تعزيز التعاون العلمي والارتقاء بمستوى التدريب والابتكار في علاج الأورام.
وقدّم البروفيسور جان-فيليب بينيول من فرنسا الكلمة العلمية الرئيسة، متناولًا التطورات الحديثة في العلاج الإشعاعي الموجّه وتقنيات تحسين النتائج السريرية.
وشهد اليوم الأول سلسلة واسعة من الجلسات العلمية التي استعرضت تطورات العلاج الإشعاعي في دول الخليج، شملت السعودية والبحرين وقطر وعُمان والكويت والإمارات، مع تسليط الضوء على التحديات والإنجازات في كل دولة.
كما تناولت الجلسات تطور العلاج الإشعاعي في عدد من الدول العربية عبر عروض من مصر والأردن والمغرب والعراق.
وبرز محور الذكاء الاصطناعي بشكل لافت ضمن أعمال اليوم الأول، حيث نوقشت أحدث التطبيقات في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم خطط العلاج الإشعاعي ورفع دقة الجرعات، إلى جانب استعراض تجارب سريرية حول العلاج التكيفي، وتقنيات التصوير المتقدم، وورش عمل متخصصة حول أنظمة MR-Linac وGamma Knife وتقنيات FLASH.
واشتملت الجلسات المسائية على مستجدات علاج أورام النساء، شملت تحديثات brachytherapy، وعلاج سرطان بطانة الرحم، إضافة إلى مناقشة أحدث المقاربات بين العلاج المناعي والعلاج الكيماوي المتزامن، مع عرض حالات سريرية ومناقشات موسّعة حول مستقبل العلاج التجسيمي وتقنيات الـ SRS/SBRT.