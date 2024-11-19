بعد دراسة تفوّق "ChatGPT" على الأطباء.. "باهبري": لا يمكن الاستغناء عن الطبيب والاستعاضة عنه بالذكاء الاصطناعي

ويلفت "باهبري" إلى أنه يجب على الأطباء بالطبع القراءة والاطلاع والاستعانة بكل ما هو جديد، ومن بينه الذكاء الاصطناعي، وألّا يقتصر الأطباء على الاعتماد على ذاكرتهم والدراسة السابقة؛ فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الطبيب في عمله كثيرًا، ويمكن أن يطوّر رؤيته وطرق التشخيص والعلاج، لكن لا يمكن أن يحلّ محلّ الطبيب البشري.