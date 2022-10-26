بمشاريع ضخمة أعلنها ولي العهد.. المملكة تعزز العلاقات الاستثمارية مع مصر والبحرين

وأعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس "5" شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس الماضي؛ حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال "24 مليار دولار أمريكي" في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.