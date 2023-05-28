وفاة وزير الزراعة والمياه السابق "آل الشيخ" عن 83 عامًا بالرياض

وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي من جامعة تكساس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1965م، كما حصل على ماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967م، وحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة إدنبرة من بريطانيا عام 1970م. وللفقيد دراسات وأبحاث في التنمية الزراعية research" post doctoral" من جامعة هلسنكي بفنلندا عام 1971م.