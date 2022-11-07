ولي العهد في قمة شرم الشيخ: نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا في 2030

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أننا نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا في 2030 .
وقال سمو ولي العهد في "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" برئاسة سعودية مصرية مشتركة، انطلاق قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وأشار ولي العهد: نستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050.
ولي العهد السعودي: المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة.
نأمل أن تحقق القمة مستخرجات تؤسس لمستقبل مشرق.
وأكد سموه أن المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة.