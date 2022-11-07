ولي العهد في قمة شرم الشيخ: نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا في 2030

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أننا نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا في 2030 .