مجلس شؤون الجامعات يصدر 22 قرارًا لدعم استقلالية الجامعات وتعزيز الحوكمة خلال العام الجامعي 1446-1447هـ

أصدر مجلس شؤون الجامعات خلال العام الجامعي 1446-1447هـ (22) قرارًا، استهدفت تعزيز استقلالية الجامعات السعودية وتطوير أدائها الأكاديمي والإداري والمالي، في خطوة تؤكد الدور الحيوي للمجلس في مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي بالمملكة.
وأوضح أمين المجلس الأستاذ الدكتور بسام البسام أن القرارات جاءت منسجمة مع الأهداف الاستراتيجية التي يعمل المجلس على تحقيقها، وفي مقدمتها توفير منظومة تشريعية متكاملة تدعم الجامعات في مسيرتها نحو التميز والريادة.
وأكد أن المجلس يسعى من خلال هذه القرارات إلى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة تقويم الأداء الجامعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار البسام إلى أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة بيئة جامعية مرنة ومتكاملة، عبر دعم الجامعات في تطوير بنيتها المعلوماتية "وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة" بما يسهم في بناء مجتمع المعرفة، وتمكين الكفاءات الوطنية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعد مجلس شؤون الجامعات الجهة التشريعية والتنظيمية العليا للتعليم الجامعي في المملكة، حيث يضطلع بمهام وضع السياسات العامة، ومراجعة الأنظمة واللوائح ذات الصلة، إضافة إلى متابعة الأداء وضمان توافقه مع متطلبات التنمية الوطنية.
ويأتي صدور هذه القرارات في إطار حرص المجلس على تمكين الجامعات من ممارسة صلاحياتها بكفاءة عالية، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة للإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة الجامعات السعودية كمراكز علمية وبحثية رائدة إقليميًا ودوليًا.