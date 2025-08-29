مجلس شؤون الجامعات يصدر 22 قرارًا لدعم استقلالية الجامعات وتعزيز الحوكمة خلال العام الجامعي 1446-1447هـ

وأشار البسام إلى أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة بيئة جامعية مرنة ومتكاملة، عبر دعم الجامعات في تطوير بنيتها المعلوماتية "وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة" بما يسهم في بناء مجتمع المعرفة، وتمكين الكفاءات الوطنية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.