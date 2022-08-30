50 خبيرًا محليًّا ودوليًّا يشاركون في ورشة ضمن مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء بـ"كاوست"

وتناولت عدة موضوعات علمية ومحاور، منها: الزراعة في النطاق البيئي مثل الأودية والغابات والمتنزهات والمراعي والمنهجيات العلمية في زراعتها أو إعادة تأهيلها، والنطاق الحضري ويشمل الطرق الداخلية والمباني الحكومية والتجارية والحدائق العامة والمساجد وآلية تشجير المدن، وتطوير البيئة فيها باستخدام أحدث التقنيات والتجارب الدولية وكذلك الأحزمة الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة نطاق الطرق السريعة والسكك الحديدية التي ستساعد على تحسين جودة التشجير فيها، وخفض زحف الرمال عليها، والنطاق الزراعي، الذي ستُستغَل فيه المدرجات الزراعية والمزارع المهجورة باستخدام المياه المجددة، وحصاد الأمطار، ما سيساعد على تحقيق مستهدفات التشجير والأمن الغذائي.