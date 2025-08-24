المرور السعودي ينظم حركة السير في أول أيام الدراسة ويؤمّن عبور الطلاب

باشرت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة، صباح اليوم الأحد، مهامها الميدانية تزامنًا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث كثّفت تواجدها أمام المدارس لتنظيم الحركة المرورية، وضمان انسيابية السير، وتأمين عبور الطلاب والطالبات بسلام إلى المدارس.