المرور السعودي ينظم حركة السير في أول أيام الدراسة ويؤمّن عبور الطلاب

باشرت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة، صباح اليوم الأحد، مهامها الميدانية تزامنًا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث كثّفت تواجدها أمام المدارس لتنظيم الحركة المرورية، وضمان انسيابية السير، وتأمين عبور الطلاب والطالبات بسلام إلى المدارس.
كما وثّق الحساب الرسمي لـ"المرور السعودي" مشاهد مباشرة لرجال المرور وهم ينظّمون حركة السير في الشوارع المحيطة بالمدارس، ويوجّهون أولياء الأمور، بالإضافة إلى مرافقة الطلاب أثناء عبورهم الطرقات بكل سلاسة وأمان.
وأظهرت صورًا توضح جاهزية الفرق الميدانية في مختلف المدن، والتي أكدت على تعزيز السلامة المرورية في محيط المنشآت التعليمية، ضمن حملة توعوية شاملة تستهدف توفير بيئة آمنة للطلبة منذ اليوم الأول.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مرورية متكاملة أعدّتها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتعليمية، بهدف تسهيل حركة تنقل الطلاب والكوادر التعليمية، وتفادي أي اختناقات أو حوادث مرورية في أوقات الذروة.