"سلطان بن سلمان" يُدشن كُتيّبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف وتمكين ذوي الإعاقة

ويتضمّن الكتيب الدور المحوري الذي يقوم به بنك الرياض في تحقيق الاستدامة المجتمعية التي تتماشى منجزاته في هذا المجال مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة ركيزةً أساسية لها، ومع مستهدفات الأمم المتحدة للاستدامة، ويعتبر بمثابة مرجع لكافة قطاعات الأعمال التي ترغب في تميّز خدماتها المقدمة لموظفيها وعملائها من ذوي الإعاقة؛ حيث يشتمل الكتيّب على خارطة طريق علمية وعملية لكافة قطاعات الأعمال، مبنية على معايير محلية ودولية دقيقة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل الصعوبات والتحدّيات التي قد يواجهها الموظّفون وأصحاب الأعمال.