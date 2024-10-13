برعاية الملك.. الجاسر يفتتح المنتدى اللوجستي العالمي 2024 بمشاركة دولية واسعة من 30 دولة

كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقت في منتصف 2021، تهدف إلى استثمار أكثر من تريليون ريال بحلول 2030، وتم تخصيص 200 مليار ريال بالفعل لتحسين الأداء اللوجستي للمملكة. هذا الاستثمار أسهم في تحقيق تقدم بارز في تصنيف المملكة عالميًا، حيث ارتفعت 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، و14 مرتبة في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).