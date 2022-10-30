"المواصفات" تقطع الجدل: تغيير زيوت السيارات يعتمد على توصيات الشركات المصنعة

وأشارت إلى أن معظم الشركات المصنعة لمحركات السيارات تقوم بإجراء اختبارات أداء عديدة على أنواع وفئات الزيوت المختلفة، وبالتالي توصي بتغيير الزيوت المعدنية في الظروف العادية والشاقّة بعد قطع مسافة "3000 كم - 5000 كم"، أو فترة زمنية 3 أشهر، أو أيهما أقرب، أما الزيوت التصنيعية فقد أوصت معظم الشركات الصانعة بتغييرها في الظروف العادية والشاقة بعد قطع مسافة "10000كم - 12000 كم"، أو فترة زمنية 6 أشهر، أو أيهما أقرب.