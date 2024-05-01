"التواصل الحكومي": المملكة تواصل تألقها الدولي خلال أبريل في العديد من المجالات

أكد مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك أن المملكة تواصل تألقها الدولي خلال شهر أبريل في العديد من المجالات.
واستعرض المركز جانبًا من الإنجازات المتحققة، ومن بينها على سبيل المثال أن المملكة تم اختيارها مركزًا للمعرفة من قبل البنك الدولي، كما انضمت 5 مدن لمؤشر المدن الذكية 2024، وحصدت جائزتين في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات 2024، وجائزتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2024، و3 جوائز في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء.
وأشار إلى أن 16 مطارًا من مطارات شركة التجمع الثاني حصلت على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل.
وحصلت الشركة السعودية لشركات المياه على جائزة أفضل وكالة عامة للمياه عام 2024 في مؤتمر قمة المياه العالمية 2024.
ونالت "سابك" 5 جوائز من أديسون فيما حققت الخطوط السعودية المركز 33 في تصنيف قيمة العلامات التجارية وفق تقرير Brand Finance.
واستطاعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" أن تفوز بالمركز السابع ضمن جائزة الأداء والعناية بخدمة العملاء للاستعلامات الدولية من الاتحاد البريدي العالمي لعام 2023.