"التواصل الحكومي": المملكة تواصل تألقها الدولي خلال أبريل في العديد من المجالات

واستعرض المركز جانبًا من الإنجازات المتحققة، ومن بينها على سبيل المثال أن المملكة تم اختيارها مركزًا للمعرفة من قبل البنك الدولي، كما انضمت 5 مدن لمؤشر المدن الذكية 2024، وحصدت جائزتين في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات 2024، وجائزتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2024، و3 جوائز في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء.