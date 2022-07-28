المملكة وفرنسا.. توافق تاريخي على ضرورة تهذيب سلوك إيران لدعم الاستقرار

وتبدو وجهات النظر في البلدين تجاه الملف الإيراني متطابقة، إذ ترى المملكة وفرنسا في "النووي الإيراني" أزمة كبرى، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وينبغي على قادة طهران التخلي عن حلم الحصول على أسلحة الدمار الشامل، وزادت باريس في رؤيتها، بإيمان واقتناع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن استبعاد المملكة من مفاوضات الاتفاق النووي لإيران في العام 2015 كان خطأً جسيماً بحق المملكة وأمنها والأمن الإقليمي، وهو ما أعلنه في أكثر من مناسبة، ودعا في الوقت نفسه، إلى دعم الجهود والمبادرات التي تهدف لتعزيز الاستقرار الإقليمي والحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي.