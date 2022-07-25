"التأمين" تؤكد لـ"سبق": مبالغ الأقساط الزائدة يستحقها أصحاب سيارات الإيجار المنتهي بالتمليك

أكد عادل العيسى، المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين في السعودية، صحة ما تم الحديث عنه مؤخرًا حول أحقية مَن اشترى سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك من البنوك أو شركات التمويل في أن يطالب بقيمة المبالغ الزائدة من أقساط التأمين المدفوعة للمؤجِّر في نهاية العلاقة التعاقدية، وذلك عن كل السنوات التي استحق فيها خصومات بسبب السجل التأميني الذي يرتبط بارتكاب الحوادث المرورية.