مرشح وزارة الشؤون الإسلامية يحصد المركز الأول في المسابقة الدولية للقرآن الكريم في كرواتيا

فاز مرشّح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المتسابق عبدالله بن عبدالرحمن شالواله، بالمركز الأول في المسابقة الدولية للقرآن الكريم في كرواتيا، التي نظمت خلال الفترة من 21 إلى 23 شوال الجاري، وذلك في منجز وطني جديد بالمنافسات القرآنية العالمية.
وتسلم "شالواله" وسام جائزة كرواتيا للمسابقة في دورتها الأولى للفئات السنيّة فوق الـ35 سنة، من رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش، بحضور رؤساء بعثات 24 دولة شاركت بالمسابقة.
وقال المتسابق عبدالله شالواله: إن هذا الإنجاز يأتي بتوفيق الله سبحانه وتعالى، أولاً، ثم ما وجده من حرص واهتمام وعناية من المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بدعم أهل القرآن وتشجيعهم وتحفيزهم؛ للمشاركة في مثل هذه المسابقات ونيل المراتب والخروج بصورة مشرفة لأبناء المملكة.
يُذكر أنَّ المملكة حققت مراكز متقدمة في المسابقات القرآنية الدولية المنصرمة؛ إذ إنَّ المتسابقين يمثلون النخبة الفائزة في جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات.