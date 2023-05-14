مرشح وزارة الشؤون الإسلامية يحصد المركز الأول في المسابقة الدولية للقرآن الكريم في كرواتيا

وقال المتسابق عبدالله شالواله: إن هذا الإنجاز يأتي بتوفيق الله سبحانه وتعالى، أولاً، ثم ما وجده من حرص واهتمام وعناية من المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بدعم أهل القرآن وتشجيعهم وتحفيزهم؛ للمشاركة في مثل هذه المسابقات ونيل المراتب والخروج بصورة مشرفة لأبناء المملكة.