الدكتور هشام آل الشيخ: السعودية تشهد تطورات كبيرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان

وأوضح الدكتور آل الشيخ خلال الندوة، أن المملكة تشهد تطورات كبيرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك انطلاقاً من قيمها الإسلامية ومبادئها الدستورية، وشملت الأطر النظامية والمؤسسية، وتناولت كافة الحقوق، مشيراً إلى أن المملكة طرفٌ في عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، مبيناً أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، ولها صلاحيات واسعة تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية تامة.