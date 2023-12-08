"واس" تُطور أداء مديري مكاتبها عبر دورة تدريبية للارتقاء بأعمال التحرير

نظمت وكالة الأنباء السعودية "واس" دورة تدريبية في تطوير الأداء التحريري لمديري المكاتب، على مدى 5 أيام بمقر المركز الرئيس، وذلك في إطار استراتيجية الأداء والارتقاء بأعمال التحرير، التي تسعى الوكالة لتحقيقها.
وشهدت الدورة التي قدمها المدرب الإعلامي المعروف الدكتور ياسر عبدالعزيز جوانب مختلفة في صناعة الأخبار، ومهارات الإدارة الاستراتيجية، وقيادة فرق العمل، والصياغة والتغطيات الميدانية، وإعداد التقارير والقصص الصحفية.
وتضمنت الدورة تقديم النماذج المختلفة من مدارس تحرير الخبر الصحفي، مع التعرف على الوكالات المحلية والإقليمية والعالمية، وسير العمل التحريري والإخباري بها، والانتشار الجغرافي الذي حققته، وجمهورها المستهدف، والمنتج الإعلامي الذي تقدمه لهم.