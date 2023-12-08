"واس" تُطور أداء مديري مكاتبها عبر دورة تدريبية للارتقاء بأعمال التحرير

وتضمنت الدورة تقديم النماذج المختلفة من مدارس تحرير الخبر الصحفي، مع التعرف على الوكالات المحلية والإقليمية والعالمية، وسير العمل التحريري والإخباري بها، والانتشار الجغرافي الذي حققته، وجمهورها المستهدف، والمنتج الإعلامي الذي تقدمه لهم.