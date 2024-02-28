هيفاء الجديع تؤكد أهمية الاستثمارات الحكومية في مجال تمكين القدرات البشرية

جرت نقاشات مستفيضة تداولها المشاركون في أولى الجلسات الحوارية التي أقيمت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل"، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، حول الاستثمار في رأس المال البشري لخلق عالم أكثر استعدادًا للمستقبل، وتعزيز التعليم والمهارات والفرص الاقتصادية لتسريع الإمكانات وتعزيز القدرة البشرية لضمان الازدهار.
وتمحورت موضوعات الجلسة التي جاءت تحت عنوان "الذهاب بعيدًا معًا"، وشارك فيها نخبة من صناع السياسات وقادة الفكر والمستثمرين ورواد الأعمال، حول تحفيز التعاون بين مختلف القطاعات للاستثمار في منظومة القدرات البشرية واستعراض الإمكانات وتعزيز الجهود لتنمية القدرات البشرية.
وأكدت رئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع، خلال حديثها في الجلسة، أهمية الاستثمارات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات في الموارد البشرية والاستثمار في جهود السلام والعمل والتعاون مع مختلف القطاعات في مجال تمكين القدرات البشرية.
كما أكد المشاركون أن رعاية المملكة لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي يرتبط بشكل وثيق برؤية 2030، يعتبر شهادة على التزام المملكة الثابت بتعزيز التعاون لتحفيز الإمكانات البشرية والابتكار، وشهادة على تفاني المملكة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لمواطنيها والعالم بأسره.