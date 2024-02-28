هيفاء الجديع تؤكد أهمية الاستثمارات الحكومية في مجال تمكين القدرات البشرية

جرت نقاشات مستفيضة تداولها المشاركون في أولى الجلسات الحوارية التي أقيمت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل"، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، حول الاستثمار في رأس المال البشري لخلق عالم أكثر استعدادًا للمستقبل، وتعزيز التعليم والمهارات والفرص الاقتصادية لتسريع الإمكانات وتعزيز القدرة البشرية لضمان الازدهار.