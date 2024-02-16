العرض الأوبرالي السعودي الأول والأضخم عربياً.. "المسرح" تحتفي بالإعلان عن "زرقاء اليمامة" بلندن

ومن المقرر أن تنطلق عروض أوبرا "زرقاء اليمامة" في مدينة الرياض منتصف شهر أبريل المقبل، وستمتد إلى عروض محلية ودولية متعددة، وهي تتناول قصة "زرقاء اليمامة" الشخصية الشهيرة في تاريخ العرب خلال عصر ما قبل الإسلام، ذات العينين الزرقاوين، والتي تمتلك قدرة فريدة تُمكّنها من الرؤية من مسافاتٍ بعيدة. وستظهر قصتها في مزيجٍ فريدٍ يجمع بين العناصر الموسيقية العربية والغربية بشكلٍ لم يسبق استكشافه في عالم الأوبرا حتى اليوم، ويشكّل إضافةً ثمينة للمخزون الثقافي العالمي.