حادث مروري أنهى حياته.. جمهور الشعر ينعى الشاعر بخيت السناني "متنبي جُهينة"

وفي العام 2010، تعرض شاعر المحاورة الراحل إلى حادث مروري مروع على طريق تربة – الطائف أثناء عودته من محافظة تربة بعد إحياء إحدى الحفلات، ووقتها انزلقت سيارته في كتلة مائية على الطريق نفسه بسبب مياه الأمطار، مما أفقده السيطرة على مركبته وانقلابها عدة مرات، ونتج عن ذلك إصابته بإصابات متفرقة أدخل على إثرها مستشفى الملك فيصل العام بالطائف.