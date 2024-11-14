حادث مروري أنهى حياته.. جمهور الشعر ينعى الشاعر بخيت السناني "متنبي جُهينة"

نعى جمهور الشعر أمس "الخميس" رحيل شاعر المحاورة المعروف "بخيت السناني" إثر وفاته في حادث مروري قرب المدينة المنورة بعد مغادرته حفلاً شعريًا كان -رحمه الله- أحد المدعوين له.
وبدأ الشاعر الراحل بخيت السناني مسيرته الإبداعية منذ صغره، وشارك في المحاورات مع شعراء كبار، مثل: صياف الحربي وحبيب العازمي وزيد العضيلة.
وخلال سنوات من الإبداع، عُرف "السناني" بجمال صوته وبلاغة أبياته، مما جعل جمهوره يطلق عليه "متنبي جُهينة"، بسبب قدرته على إبداع الأبيات الشعرية بأسلوب قوي ومؤثر، كما أُطلق عليه لقب "حكيم الشعر"، فهو معلم اللغة الإنجليزية، ويتقن العربية الفصحى، وكان الناس يستشهدون بأبياته في المجالس والدواوين.
وفي حوار سابق له، كشف "السناني" عن أنه تأثر في مسيرته بالشاعر "صياف"، والذي قال عنه إنه "أكبر الشعراء الذين كان له وقع في مسيرتي".
وفي لقاء أجري معه في العام 2022، أكّد "السناني" أن "الشاعر له جمهور، ولا يمكن أن يكون بمفرده، ومن لديه مادة جيدة في الشعر يخرجها للجمهور ويقدمها بطريقة تليق به وبجمهوره".
ويرتبط "السناني" بقصة غريبة مع الحوادث، حيث تعرض قبل سنوات إلى حادث كبير تسبب في دخوله في أزمة صحية.
وفي العام 2010، تعرض شاعر المحاورة الراحل إلى حادث مروري مروع على طريق تربة – الطائف أثناء عودته من محافظة تربة بعد إحياء إحدى الحفلات، ووقتها انزلقت سيارته في كتلة مائية على الطريق نفسه بسبب مياه الأمطار، مما أفقده السيطرة على مركبته وانقلابها عدة مرات، ونتج عن ذلك إصابته بإصابات متفرقة أدخل على إثرها مستشفى الملك فيصل العام بالطائف.
ودخل الراحل في غيبوبة تامة إثر الحادث، نتيجة تعرضه إلى نزيف في البطن وعدة كسور في القدم وإصابة في الرأس.
والمفارقة المأساوية أن "السناني" نظم قصيدة خاطب فيها إشارة المرور التي يتجاوزها دون أن ينتبه بسبب شدة التفكير، حيث قال فيها:
أنا لي ثلاث شهور من شدة التفكير
أمر الإشارة والعه وتعداها
ونجاني الله من حوادث مرور السير
وأكيد ان لي لحظة وداع أتحراها..
والأغرب في القصة، أن وفاته جاءت بالفعل بسبب حادث سير بسيارته.
وكأنها وداع أخير منه لمحبيه، خرج الشاعر بخيت السناني في مقطع فيديو قبل أيام من وفاته، بقصيدة تحدث فيها عن دورة حياة البشر من الطفولة إلى الشيخوخة، حيث قال:
الآدمي رحلته في ضعف يبديها
شاقي بدنياه لو ماهو بضامنها
أول حياته يحوبي شاقي فيها
ويرده الله يحوبي عايف منها
وعن الندم بعد وقوع الخطأ، كتب في غاية الجمال:
أحيان تخطي لك خطا غير مقصود
مهما تعذر يعتبر هرج فاضي
لجل الخطا عندك مثبت وماكود
أمرًا من الله راضي أو منت راضي
اخضع لربك واقبل البيض والسود
مالك على حكم الإله اعتراضي
والظفر دايم يعذر ويكسب الزود
لو إن زلاتك طوالاً عراضي