لتعزيز تجربتها الرقمية.. رئاسة الشؤون الدينية تنظم ورشة عمل لبرنامج "إجابة السائلين "

قامت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعزيز تجربتها الإثرائية الدينية الرقمية، بتدشين برنامج إجابة السائلين في إطار التحول التقني، وتوفير تجربة رقمية معززة بالتكنولوجيا في المسجد الحرام.
وجاء ذلك من خلال تنظيم ورشة عمل، بالتعاون مع جمعية قاصد الحرمين، برعاية رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس. وتهدف ورشة العمل إلى: تطوير برنامج إجابة السائلين في المسجد الحرام، والارتقاء بمستوى الخدمات الدينية المقدمة لزوار بيت الله الحرام، واستكشاف وتطبيق حلول تقنية مبتكرة إثرائية دينية، كخطوة مهمة نحو تعزيز التحول التقني في خدمة زوار بيت الله الحرام، وتحسين تجربة المستفيدين الدينية من برنامج "إجابة السائلين".
وركزت ورشة العمل التي شارك فيها مسؤولو إدارة إجابة السائلين، ومسؤولو الإدارات الدينية بالرئاسة، على مناقشة الدراسة الشاملة لاحتياجات المستفيدين الدينية من البرنامج، مع تحليل معمق لواقعه الحالي والتطلعات التطويرية المستقبلية.
واستعرض المشاركون في الورشة، عناصر القوة في البرنامج، وتحويل التحديات إلى ممكنات، والتطرق إلى الحلول التقنية المتاحة، وسبل تحسين التجربة الدينية للمستفيدين عبر تصميم رحلة دينية متكاملة تضمن سهولة الوصول إلى الخدمة وسرعة الاستجابة لاستفساراتهم.
وصرح المشرف على التوعية الميدانية في الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور وليد باصمد، أنّ من أهداف الورشة السامية: تطوير الخدمات الدينية المقدمة لزوار بيت الله الحرام، حتى يتم تقديم خدمة مميزة يكون الزائر هو محورها.
كما وأولت رئاسة الشؤون الدينية برنامج إجابة السائلين اهتماماً بالغاً لتحسين تجربة المستخدمين من خلال تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار الجهود المتواصلة لرئاسة الشؤون الدينية لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير الخدمات الدينية المقدمة للقاصدين، بهدف الارتقاء ببرنامج إجابة السائلين إلى مستوى جديد من التميز، يلبي تطلعات الزوار ويعزز تجربتهم الدينية في الحرمين الشريفين. وأعدت الورشة العديد من التوصيات في مجال الإجابة على الاستفسارات الدينية، مع التركيز على تطوير مهارات العاملين في البرنامج بأحدث الأدوات التقنية لتقديم خدمة دينية متميزة. ومن مخرجات توصيات الورشة تعزيز دور برنامج إجابة السائلين في نشر الوعي الديني وتيسير فهم الأحكام الشرعية لزوار بيت الله الحرام، مما يحقق الهدف الأساسي للبرنامج في ضمان أداء المناسك والعبادات على علم وبصيرة، وفق الوجهة الشرعية المطلوبة.
من الجدير بالذكر أن برنامج إجابة السائلين، الذي انطلق عام 2018، يعد برنامجاً محورياً، يهدف إلى توعية قاصدي المسجد الحرام بأمور العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام مناسك الحج والعمرة. ويقدم البرنامج خدماته بـ11لغة مختلفة، عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، بالإضافة إلى كبائن متعددة في ساحات الحرم، ويشارك في البرنامج عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء من ذوي العلم والرصانة الفقهية والإلمام بالمستجدات والنوازل؛ للإجابة عن مسائل المناسك والاستفسارات الشرعية على مدار الساعة.