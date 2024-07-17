لتعزيز تجربتها الرقمية.. رئاسة الشؤون الدينية تنظم ورشة عمل لبرنامج "إجابة السائلين "

كما وأولت رئاسة الشؤون الدينية برنامج إجابة السائلين اهتماماً بالغاً لتحسين تجربة المستخدمين من خلال تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار الجهود المتواصلة لرئاسة الشؤون الدينية لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير الخدمات الدينية المقدمة للقاصدين، بهدف الارتقاء ببرنامج إجابة السائلين إلى مستوى جديد من التميز، يلبي تطلعات الزوار ويعزز تجربتهم الدينية في الحرمين الشريفين. وأعدت الورشة العديد من التوصيات في مجال الإجابة على الاستفسارات الدينية، مع التركيز على تطوير مهارات العاملين في البرنامج بأحدث الأدوات التقنية لتقديم خدمة دينية متميزة. ومن مخرجات توصيات الورشة تعزيز دور برنامج إجابة السائلين في نشر الوعي الديني وتيسير فهم الأحكام الشرعية لزوار بيت الله الحرام، مما يحقق الهدف الأساسي للبرنامج في ضمان أداء المناسك والعبادات على علم وبصيرة، وفق الوجهة الشرعية المطلوبة.