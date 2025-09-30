"سدايا" تُصدر دليلًا متخصصًا في هندسة الأوامر لتعزيز الاستخدام الأمثل للنماذج اللغوية الكبيرة

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) دليلًا متخصصًا في هندسة الأوامر، يسلّط الضوء على هذه المهارة، بوصفها أداة محورية للتعامل مع النماذج اللغوية الكبيرة، ويهدف إلى تمكين الأفراد والجهات من صياغة تعليمات دقيقة تسهم في تحسين جودة المخرجات وكفاءتها، بما يعزز الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.