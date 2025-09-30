"سدايا" تُصدر دليلًا متخصصًا في هندسة الأوامر لتعزيز الاستخدام الأمثل للنماذج اللغوية الكبيرة

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) دليلًا متخصصًا في هندسة الأوامر، يسلّط الضوء على هذه المهارة، بوصفها أداة محورية للتعامل مع النماذج اللغوية الكبيرة، ويهدف إلى تمكين الأفراد والجهات من صياغة تعليمات دقيقة تسهم في تحسين جودة المخرجات وكفاءتها، بما يعزز الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وتناول الدليل مفهوم هندسة الأوامر وأهميتها، وأبرز أساليبها، وأفضل الممارسات لبناء أوامر فعّالة، إضافة إلى استعراض حالات الاستخدام العملية في قطاعات التعليم والرعاية الصحية، ودراسات تطبيقية في مجالات القانون، والموارد البشرية، والتسويق الرقمي، وخدمة العملاء والدعم الفني، إلى جانب اعتبارات عامة للاستخدام الآمن للنماذج اللغوية.
واستعرض الدليل أفضل الممارسات التي تركز على تحديد الهدف بوضوح، وتنظيم المعلومات داخل الأوامر، واستخدام أفعال مباشرة، وتحديد شكل المخرجات مسبقًا، مع الالتزام بالتعليمات الإيجابية بما يضمن دقة النتائج.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "سدايا" الرامية إلى تمكين الأفراد والجهات من الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المعرفة بأساليب هندسة الأوامر لدعم مختلف القطاعات المهنية، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.