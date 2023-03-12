حضور إعلامي مميز.. سباق "جائزة ديزرت إكس" للسيارات الكهربائية بنيوم يجذب الأنظار

وتَميز السباق بتغطية إعلامية مواكبة لما تم تجهيزه من وسائل وأدوات، في ظل التسهيلات والوسائل التقنية التي وضعها المركز الإعلامي في خدمة الإعلاميين؛ لتمكينهم من أداء عملهم في أحسن الظروف، بوجود نقل مباشر لأحداث ونتائج السباق، إلى جانب إقامة المؤتمر الصحفي يوميًّا بحضور قائدي وقائدات الفِرَق المشاركة، والتي بلغ عددها عشر فِرَق رياضية، يمثلها عشرون متسابقًا ومتسابقة من مختلف دول العالم.