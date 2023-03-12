حضور إعلامي مميز.. سباق "جائزة ديزرت إكس" للسيارات الكهربائية بنيوم يجذب الأنظار

سجلت النسخة الثانية من سباق "جائزة ديزرت إكس" للسيارات الكهربائية، التي انطلقت أمس أولى جولاتها التنافسية بمنطقة نيوم، حضورًا إعلاميًّا مميزًا في جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتَميز السباق بتغطية إعلامية مواكبة لما تم تجهيزه من وسائل وأدوات، في ظل التسهيلات والوسائل التقنية التي وضعها المركز الإعلامي في خدمة الإعلاميين؛ لتمكينهم من أداء عملهم في أحسن الظروف، بوجود نقل مباشر لأحداث ونتائج السباق، إلى جانب إقامة المؤتمر الصحفي يوميًّا بحضور قائدي وقائدات الفِرَق المشاركة، والتي بلغ عددها عشر فِرَق رياضية، يمثلها عشرون متسابقًا ومتسابقة من مختلف دول العالم.
وثمّن ممثلو الوسائل الإعلامية المشاركة للجنة المنظمة، جهودها في توفير كل الخدمات والتجهيزات اللوجستية لتسهيل عملهم في تغطية سلسلة سباق "إكستريم إي" الذي تحتضنه المملكة للعام الثالث على التوالي؛ مُشيدين بنوعية التجهيزات التقنية عالية الجودة التي وفّرتها اللجنة؛ مما هيّأ لهم القيام بدورهم بتغطية شاملة ولكافة مجريات السباقات والفعاليات المصاحبة له.
يُذكر أن جائزة "ديزرت إكس" ستواصل اليوم، جولتها الثانية في نيوم، بحصتين تأهيليتين بمشاركة الخمسة الأوائل في ترتيب السباق النهائي؛ فيما ستشارك الفِرَق الخمسة الأخرى في سباق التعويض؛ حيث يبلغ مسار سباق جائزة "ديزرت إكس" 3.4 كلم.