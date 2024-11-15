"متخصص" لـ"سبق": "المستشفى الافتراضي" تحوُّل فريد في الخدمات الصحية السعودية

وأضاف بأن الكثير من الصعوبات والتحديات تم التغلب عليها عبر هذا النموذج الفريد من الخدمة، منها صعوبة التنقل والارتحال، وندرة بعض التخصصات الصحية؛ ما يُوفِّر الوقت والجهد؛ إذ تُقدَّم الاستشارات الافتراضية للحالات الحرجة، والعيادات التخصصية الافتراضية، واللجان متعددة التخصصات؛ وهو ما يُعزِّز التكامل بين تقديم الخدمات السريعة والفعَّالة.