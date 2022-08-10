"صحي الطائف" يستعرض عبر ورشة عمل الخطط والبرامج والأعمال المنفذة

استقبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال بن عبدالله المالكي وفد التجمع الصحي بالباحة برئاسة الدكتور سمير الشهراني بمبنى التجمع الجديد.
وشهد اللقاء إقامة ورشة عمل قدمها قيادات تجمع الطائف حول التجمع والبدايات والآليات والاستراتيجيات التي تم وضعها وخطط التحول الصحي وعلاقة التجمع ومديرية الشئون الصحية بالطائف.
وشهدت الورشة حوارات عميقة ونقاشات عديدة حول كثير من المفاهيم والإدارات وطريقة العمل والخطط والبرامج والأعمال المنفذة خلال العام والنصف لتجمع الطائف.
وتأتي الزيارة ضمن رسالة التجمع الصحي بأن مشروع التحول الوطني هو مشروع وطن، وبأن التعاون والمشاركة وسيلة أصيلة للوصول للمساهمة الحقيقة والوطنية في دفع عجلة التحول الصحي بقطاع الصحة بالمملكة نحو التنمية المستدامة.