"صحي الطائف" يستعرض عبر ورشة عمل الخطط والبرامج والأعمال المنفذة

وتأتي الزيارة ضمن رسالة التجمع الصحي بأن مشروع التحول الوطني هو مشروع وطن، وبأن التعاون والمشاركة وسيلة أصيلة للوصول للمساهمة الحقيقة والوطنية في دفع عجلة التحول الصحي بقطاع الصحة بالمملكة نحو التنمية المستدامة.