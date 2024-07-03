مميزات وفرص ومكافأة شهرية.. معهد العمارة والتشييد الثانوي بمنطقة جازان يفتح باب القبول

يعلن معهد العمارة والتشييد الثانوي بمنطقة جازان، فتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني للراغبين في التقديم على الدبلوم الثانوي لقسم التشييد؛ تخصص المراقبة المعمارية الثانوي لحاملي الشهادة المتوسطة، ومدة التدريب ثلاث سنوات، وكذلك التقديم على برنامج المساحة لحاملي الشهادة المتوسطة فأعلى، حيث إن مدة البرنامج فصل تدريبي واحد.
وأوضح مدير المعهد م. محرم بن علي سلطان؛ أن التسجيل يبدأ من الأحد 1446/1/1 إلى الأربعاء 1446/1/4؛ علما أن التقديم يكون عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة "قبولي": https://adm.tvtc.gov.sa/registration
ومن شروط القبول في المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (بنين فقط) حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة للتقديم على الدبلوم الثانوي، وحاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى للتقديم على برنامج المساحة.
كما أن هناك مميزات للدارسين بالمعهد، منها شهادة دبلوم معتمدة من وزارة الموارد البشرية (الخدمة المدنية سابقاً)، وإمكانية مواصلة التدريب بالكلية التقنية في حال الحصول على الدبلوم الثانوي، ومكافأة تدريبية شهرية قدرها (800) ريال، وفرصة الحصول على وظيفة في أثناء التدريب، كما يمكن للمتدرب الحصول على عضوية من الهيئة السعودية للمهندسين.