مميزات وفرص ومكافأة شهرية.. معهد العمارة والتشييد الثانوي بمنطقة جازان يفتح باب القبول

كما أن هناك مميزات للدارسين بالمعهد، منها شهادة دبلوم معتمدة من وزارة الموارد البشرية (الخدمة المدنية سابقاً)، وإمكانية مواصلة التدريب بالكلية التقنية في حال الحصول على الدبلوم الثانوي، ومكافأة تدريبية شهرية قدرها (800) ريال، وفرصة الحصول على وظيفة في أثناء التدريب، كما يمكن للمتدرب الحصول على عضوية من الهيئة السعودية للمهندسين.