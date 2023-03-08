"الواجهات البحرية" والمرافق السياحية بجدة تستقطب سكان وزوار العروس خلال الإجازة

وقالت أمانة محافظة جدة: إنها عززت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة؛ للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، ويشمل ذلك واجهة "روشن البحرية" على الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة، والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.