"الواجهات البحرية" والمرافق السياحية بجدة تستقطب سكان وزوار العروس خلال الإجازة

شَهِدَت الواجهات البحرية والحدائق والمرافق السياحية بمحافظة جدة، توافد عدد كبير من الزوار الذين حضروا للاستمتاع خلال إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتي شكّلت متنفسًا مميزًا وبيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.
وقالت أمانة محافظة جدة: إنها عززت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة؛ للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، ويشمل ذلك واجهة "روشن البحرية" على الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة، والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.
وأشارت إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، من خلال برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ نظرًا لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.