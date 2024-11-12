بانتخاب "الغامدي".. المملكة عضو في لجنة الصياغة للمؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم

انتخب ممثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية سعود بن أحمد الغامدي، بصفته ممثلًا عن المملكة العربية السعودية، عضوًا في لجنة الصياغة بالمؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم المقام في مدينة الرياض، الذي تشارك فيه العديد من الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.