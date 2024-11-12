بانتخاب "الغامدي".. المملكة عضو في لجنة الصياغة للمؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم

انتخب ممثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية سعود بن أحمد الغامدي، بصفته ممثلًا عن المملكة العربية السعودية، عضوًا في لجنة الصياغة بالمؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم المقام في مدينة الرياض، الذي تشارك فيه العديد من الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا على مكانة المملكة كونها ممثلًا رسميًا للغة العربية، ويقع على عاتق اللجنة مهمة صياغة نصوص المعاهدة باللغة العربية، إضافة للغات الأخرى المعتمدة في المنظمة، مما يسهم في إتاحة الوثيقة بلغة تضمن وصولها وفهمها والاستفادة منها للدول والمجتمعات الناطقة بالعربية.
ويعد هذا الدور الذي تقوم به المملكة أحد جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الملكية الفكرية، وتهدف هذه المساهمة لتعزيز الإبداع والابتكار من خلال توفير الوسائل لتسجيل حقوق المصممين والمبدعين العرب.
وتؤكد المملكة العربية السعودية من خلال دورها في لجنة الصياغة، جهودها المستمرة في دعم حضور اللغة العربية في جميع المحافل الدولية، كونها جزءًا من اعتزازها بهويتها الثقافية العربية.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية مستمرة في تعزيز مكانتها كداعم أساسي للملكية الفكرية على الساحة الدولية، والتزامها بتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار العالمي.