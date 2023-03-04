ولي العهد يبحث مع رئيس موزمبيق العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدَيْن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى.
فيما حضر من جانب جمهورية موزمبيق وزير الزراعة والتنمية القروية السيد سلسو إسماعيل كوريا، ووزير الأشغال العامة والإسكان وموارد المياه السيد كارلوس ألبرتو مسكيتا، ووزير الشؤون المدنية لمجلس الدولة السيد كونستا نتينو ألبرتو باسلا، ونائب وزير الخارجية والتعاون مانويل جوزيه غونسالفس، والسفير والمفوض لجمهورية موزمبيق لدى السعودية السيد فيصل فقير قاسم، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والتنمية السيد عامر ميثا.