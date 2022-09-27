منظار جراحي لاستئصال كلية مريضة بمجمع الملك فيصل بالطائف

نجح مجمع الملك فيصل التابع لصحة الطائف في إجراء استئصال كلية لمريضة كانت تعاني ألماً في الكلية اليسرى وبعد أخذ التاريخ المرضي وعمل الفحوصات السريرية والمخبرية والأشعة تبيّن أن هذه الآلام المتكررة بسبب انسداد مزمن أسفل الحالب أدّى إلى فقد وظيفة الكلية وأنسجتها بسبب طول الفترة.