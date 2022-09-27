منظار جراحي لاستئصال كلية مريضة بمجمع الملك فيصل بالطائف

نجح مجمع الملك فيصل التابع لصحة الطائف في إجراء استئصال كلية لمريضة كانت تعاني ألماً في الكلية اليسرى وبعد أخذ التاريخ المرضي وعمل الفحوصات السريرية والمخبرية والأشعة تبيّن أن هذه الآلام المتكررة بسبب انسداد مزمن أسفل الحالب أدّى إلى فقد وظيفة الكلية وأنسجتها بسبب طول الفترة.
وتم إجراء العملية عن طريق المنظار الجراحي Laprascopic Nephrectomy وبعمل ثلاث فتحات صغيرة بالبطن وتمّ استئصال الكلية وإخراجها عن طريق إحدى الفتحات الثلاث بعد توسيعها.
يُذكر أن عدد العمليات التي تمّت بالمجمع خلال الستة الأشهر الماضية بلغ 2239 عملية، كما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ خلال الفترة نفسها 9355 مراجعاً.