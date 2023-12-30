"العجمي": خطاب ولي العهد في "الشورى" جسّد رؤية حقيقية للمستقبل وتحقيق التنمية المستدامة

اعتبر الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور، فهيد بن سالم العجمي أنه وفي إطار لحظات مميزة من تاريخ المملكة العربية السعودية، جاء إلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خطابًا مهمًا في مجلس الشورى، ممثلًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.