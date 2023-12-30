"العجمي": خطاب ولي العهد في "الشورى" جسّد رؤية حقيقية للمستقبل وتحقيق التنمية المستدامة

اعتبر الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور، فهيد بن سالم العجمي أنه وفي إطار لحظات مميزة من تاريخ المملكة العربية السعودية، جاء إلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خطابًا مهمًا في مجلس الشورى، ممثلًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأشار "العجمي" إلى أهمية تقديم تحليل عميق لمضمون الخطاب، الذي تناول مجموعة واسعة من المواضيع، كاشفًا عن رؤية المملكة نحو مستقبل مستدام ومتقدم.
وبحسب "العجمي"، يفتح الخطاب نافذة على جهود المملكة في تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى التنويع وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات. سنقوم بتحليل تأثير هذه الجهود على الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال: سنستعرض بعناية الجهود المستمرة لتحقيق التقدم الاجتماعي في المملكة، من خلال تطوير نظام التعليم وتعزيز رعاية الصحة. كما سنلقي نظرة على كيفية تمكين دور المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الميادين.
وأضاف: كما سنركز على مشاريع تطوير البنية التحتية، مثل مشاريع النقل والطاقة، وسنقيّم كيف يسهم هذا التحول في تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة الدولية.
وأردف: سننظر إلى كيفية تعزيز الخطاب للهوية الوطنية والقيم الثقافية، وكيف يُظهر التزام المملكة بالتوازن بين التطور والاحتفاظ بالتراث الثقافي.
وتابع: سنلقي نظرة على كيف قام الخطاب بتسليط الضوء على القضايا الإنسانية ودور المملكة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي.
واختتم "العجمي" بالتأكيد على أن هذا الخطاب يعد تجسيدًا لرؤية حقيقية للمستقبل، تشير إلى الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين، ويعكس التزام المملكة بالتحول الإيجابي وتحقيق التقدم في جميع جوانب الحياة الوطنية.