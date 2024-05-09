وكيل محايل يقف ميدانيًا على آثار حريق المتاجر .. ويوجّه بالتحقيق العاجل لمعرفة الأسباب

بمتابعة مباشرة من محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، وقف وكيل المحافظة سعد بن راشد آل ناشع، ميدانيًا على آثار الحريق الذي اندلع ظهر أمس، موجهًا بالتحقيق العاجل لمعرفة الأسباب للحادث الذي يعد الثالث من نوعه في المكان ذاته.
وفي التفاصيل، قدم وكيل المحافظة شكره وتقديره للجهات الأمنية وإدارة الدفاع المدني على ما بذلوه من جهود كبيرة وسرعة في التجاوب كان لها الأثر الكبير في الحيلولة دون انتشاره لعشرات المحال التي تأتي بامتداد كيلو متر.
وتمكنت فرق الدفاع المدني بمحايل ظهر أمس من محاصرة الحريق الذي شب في البداية بأعشاب ومخلفات خلف محال تجارية (موبيليا وبويات) وامتد الحريق لـ 7 محال تجارية وعلى مساحة تقريبية 30 متر * 70 متر واستمرت عمليات الإخماد 3 ساعات.
وحظي الموقف بدعم من جميع مراكز مدني محايل ومركز ثلوث المنظر وإدارة رجال ألمع وعدد 4 شاحنات من بلدية محايل.
ولم ينتج عن الحريق أي وفيات أو إصابات ولله الحمد عدا الخسائر المادية.