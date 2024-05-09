وكيل محايل يقف ميدانيًا على آثار حريق المتاجر .. ويوجّه بالتحقيق العاجل لمعرفة الأسباب

بمتابعة مباشرة من محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، وقف وكيل المحافظة سعد بن راشد آل ناشع، ميدانيًا على آثار الحريق الذي اندلع ظهر أمس، موجهًا بالتحقيق العاجل لمعرفة الأسباب للحادث الذي يعد الثالث من نوعه في المكان ذاته.