"العمودي" ثالث مسابقة "الخوارزمي الصغير" للرياضيات في سيول

وحقق "العمودي" إنجازًا بحل 200 مسألة حسابية في الرياضيات، خلال عشر دقائق، مما يعكس حجم الاهتمام والرعاية الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة بالتعليم والأخذ بيد أبناء وبنات الوطن إلى حيث سلم المجد؛ لتحقيق ما تصبو إليه المملكة من تقدم ومكانة علمية مرموقة بين الأمم، والمنافسة عالميًا في المسابقات الإقليمية والدولية.