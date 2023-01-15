"العمودي" ثالث مسابقة "الخوارزمي الصغير" للرياضيات في سيول

فاز الطالب نواف بن عبدالله العمودي، بالمركز الثالث على مستوى العالم بمسابقة "الخوارزمي الصغير"، في "الحساب الذهني السريع للرياضيات" للعام 2022؛ والتي استضافتها العاصمة الكورية الجنوبية "سيول"، الأربعاء 28 ديسمبر الماضي.
جاء ذلك وسط مشاركة: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، وجمهورية الهند، ودولية ماليزيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة تايلند وعدد من الدول.
وحقق "العمودي" إنجازًا بحل 200 مسألة حسابية في الرياضيات، خلال عشر دقائق، مما يعكس حجم الاهتمام والرعاية الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة بالتعليم والأخذ بيد أبناء وبنات الوطن إلى حيث سلم المجد؛ لتحقيق ما تصبو إليه المملكة من تقدم ومكانة علمية مرموقة بين الأمم، والمنافسة عالميًا في المسابقات الإقليمية والدولية.