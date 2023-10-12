محافظ محايل يؤدي الصلاة على الشهيد "الهلالي".. وينقل تعازي القيادة لذويه

من جهتهم، أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، وعبروا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن مؤكدين أنهم جميعاً فداءً لترابه ضد أي معتدٍ غاشم.