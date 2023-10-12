محافظ محايل يؤدي الصلاة على الشهيد "الهلالي".. وينقل تعازي القيادة لذويه

أدى محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح عقب صلاة ظهر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الوكيل رقيب فايع بن محمد أحمد الهلالي من منسوبي القوات المسلحة بحضور عدد من القيادات الأمنية.
وكان شهيد الواجب “الهلالي” قد استشهد أثناء تأديته واجبه في الذود عن دينه ووطنه على الحد الجنوبي .
ونقل "القرقاح" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لذوي الشهيد.
وقال إن الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة مدافعاً عن دينه وعن ثرى بلاد الحرمين الشريفين سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم، أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، وعبروا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن مؤكدين أنهم جميعاً فداءً لترابه ضد أي معتدٍ غاشم.