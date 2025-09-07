بالأرقام خلال خمس سنوات.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعزز حضوره عالميًا ومحليًا

اللغة أصلٌ وشكلٌ راسخٌ من أشكال الحضور الإنساني على امتداده، ومرآة لقيمه وتراثه، وفي القرن الواحد والعشرين أصبحت هذه المهمة أشد تعقيدًا وأصعب، ومع ذلك فإن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رأى فرصًا كبيرة لنشر اللغة العربية عالميًا وتعزيز حضورها محليًا -في خمس سنوات منذ تأسيسه- عبر مساراته العلمية الأربعة: (التخطيط والسياسة اللغوية، والحوسبة اللغوية، والبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية), فأخرج للغة العربية في باكورة أعماله في التخطيط والسياسة اللغوية "مؤشر اللغة العربية"، وهو مؤشر لغوي يقيس واقع استعمال اللغة العربية في النطاقات الحيوية المتنوعة.