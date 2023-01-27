طهران.. تاريخ أسود مستمر مع اقتحام سفارات الدول وانتهاك الدبلوماسية.. "سبق" تسرد تفاصيله

أما عام 2019 فقد شهد إقدام العشرات من ميليشيا الحشد الشعبي الإيراني على اقتحام مقر السفارة البحرينية في بغداد، وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة؛ إذ احتشد العشرات من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي الإيرانية بشكل مفاجئ أمام مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، وبعد ذلك اقتحموا السفارة، واعتلى عدد منهم المبنى، وأنزلوا العَلَم البحريني.