"الصناعة": تأهيل 26 شركة للمنافسة على 7 مواقع لاستغلال خام البحص بمجمع الأسياح بالقصيم

وأوضحت أنها استقبلت 28 طلبًا للتأهيل عبر "منصة تعدين"، واجتاز منهم 26 طلبًا لاشتراطات التأهيل للشركات التالية: شركة إبراهيم محمد الوهيبي للتجارة والمقاولات العامة، وشركة أفلاء الريس للصناعة، وشركة الإمداد الرائد للأسمنت، وشركة البعد الثنائي الصناعية، وشركة الروسان للمقاولات، وشركة الشرهان للمقاولات، وشركة الفوزان للتجارة والصناعة، وشركة المحاجر الرملية للتعدين، وشركة حمود عبدالرحمن العايد وشركاه للمقاولات، وشركة رواف القابضة للاستثمار، وشركة شبه الجزيرة للمقاولات، وشركة صالح عبدالرحمن اللحيدان للمقاولات، وشركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده، وشركة طرق التطوير المحدودة، وشركة عبدالمحسن الجاسر للتعدين، وشركة عبدالإله بن عبدالرحمن الحسين وشريكه للنقليات، وشركة عبدالعزيز صالح عبدالعزيز المحيميد للخدمات اللوجستية، وشركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات سبك، وشركة فالكوم للصناعة، وشركة فلاح بن حسن القحطاني المحدودة، وشركة فن رتاج للمقاولات العامة، وشركة محمد إبراهيم الحبيب للمقاولات، وشركة مسارات القمة للتعدين، وشركة نثار نجد التجارية المحدودة، وشركة الصناعات الأسمنتية المحدودة سيمنتكس، ومصنع شركة أوبال المتحدة للمنتجات الخرسانية.