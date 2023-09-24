"الجابري": 6 مقومات أساسية قامت عليها الهوية الوطنية السعودية.. تعرّف عليها

وتابع: التراث هو ما خلفه الأجداد للأبناء من عادات وتقاليد وآداب، ويشمل أيضًا الأشعار، والألعاب والاحتفالات ونحو ذلك، وللتراث الشعبي في السعودية جمال خاص، حيث يفوح عبق الماضي وعظمة التاريخ وهذا التراث هو أحد مقومات الهوية الوطنية ومن أمثلته الفلكلور الشعبي، والزي السعودي، ومن أجمل ما يميز الشعب السعودي، حسن الضيافة، وحب العمل التطوعي والشهامة إن تراث أي دولة هو مكوناتها التاريخية، كلما امتدت عمقاً في التاريخ ترسخ وجودها وهويتها إن التمسك بمقومات الهوية الوطنية هو ما يحفظ المجتمع وخصوصيته فلا يذوب في هويات الدول الأخرى.