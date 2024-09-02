"أمانة جدة" تعلن عن استنفارها لمواجهة الحالة المطرية الغزيرة في المحافظة

ودعت أمانة جدة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وإفساح المجال للمعدات والفرق الميدانية للقيام بمهامهم، وتجنب مصادر التيارات الكهربائية، نظرًا لتأثر المحافظة بأمطار رعدية، ورياح شديدة، وارتفاع الأمواج.