القيادة تهنئ رئيس جمهورية كابو فيردي بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جوزيه ماريا بريرا نيفس، رئيس جمهورية كابو فيردي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كابو فيردي الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كابو فيردي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كابو فيردي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.