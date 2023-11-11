خادم الحرمَيْن الشريفَيْن يتلقَّى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من الرئيس إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.