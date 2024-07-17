صور.. أمانة تبوك تُطهّر المدينة برفع 1100 سيارة وهيكل تالف في النصف الأول من العام الجاري

نفّذت أمانةُ منطقة تبوك ممثلة في إدارة الحركة والصيانة بوكالة الخدمات؛ جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة خلال النصف الأول من 2024م، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشوه بصري وتعطيل للحركة المرورية في شوارع وميادين المنطقة.