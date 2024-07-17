صور.. أمانة تبوك تُطهّر المدينة برفع 1100 سيارة وهيكل تالف في النصف الأول من العام الجاري

نفّذت أمانةُ منطقة تبوك ممثلة في إدارة الحركة والصيانة بوكالة الخدمات؛ جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة خلال النصف الأول من 2024م، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشوه بصري وتعطيل للحركة المرورية في شوارع وميادين المنطقة.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 367 سيارة مهملة وتالفة، وأنذرت 840 من أصحاب السيارات التالفة، مؤكدة استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المنطقة.
وأضافت: أنه تمت مباشرة 550 بلاغًا يتعلق بالسيارات التالفة، كما نبهت سكان المنطقة بضرورة رفع سياراتهم المهملة؛ لما يترتب عليها من احتساب رسوم السحب للمركبات ورسوم التأخير.