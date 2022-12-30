الأحيمر يتوج بالمركز الأول في شوط شلفا ولي العهد بلون الشقح بمهرجان المؤسس

وأضاف: المشاركة بالمهرجان تمثل فخرًا لكل مشارك، ونهنئ جميع المشاركين الذين نافسوا في الشوط، واعدًا بتحقيق المزيد من الإنجازات بفضل الله وتوفيقه، وقال: نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين قاد مسيرة النادي للنجاح والتميز، وزيارته لنا والعديد من الملاك في المخيمات من دواعي السعادة، ونقدر له هذه المبادرات الكريمة.