الأحيمر يتوج بالمركز الأول في شوط شلفا ولي العهد بلون الشقح بمهرجان المؤسس

رصد نادي الإبل 7 حالات عبث في فئة شلفا ولي العهد للون الحمر، وتم استبعادها من المنافسة، فيما تم قبول حالة استئناف واحدة.
فيما توج مالك الإبل مقعد بن فهد الأحيمر بالمركز الأول في شوط شلفا ولي العهد بلون الشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي تتواصل فعالياته بمقر المهرجان بالصياهد، وسط منافسة مثيرة بين ملاك الإبل.
وعبّر الأحيمر عن فخره وسعادته بتحقيق المركز الأول، وقال: أهدي جمهورنا هذا الفوز الهام ونعدهم بالمزيد.
وأضاف: المشاركة بالمهرجان تمثل فخرًا لكل مشارك، ونهنئ جميع المشاركين الذين نافسوا في الشوط، واعدًا بتحقيق المزيد من الإنجازات بفضل الله وتوفيقه، وقال: نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين قاد مسيرة النادي للنجاح والتميز، وزيارته لنا والعديد من الملاك في المخيمات من دواعي السعادة، ونقدر له هذه المبادرات الكريمة.