نتائج لحظية.. "الصبحي": فحوصات "مختبر أمانة جدة" تشمل مختلف مصادر المياه بالمحافظة

جدير بالذكر أن المختبر يستخدم مجموعة من الأجهزة للتعامل مع عينات المياه، من ضمنها "فرن التعقيم، والمطياف الضوئي، وقياس العكارة، وقياس الأس الهيدروجيني، والأيون كروماتوجرافي، والتقطير، والـ"BOD"، والحضان" وجهاز ICP-OES لتحديد العناصر؛ بما في ذلك المعادن الثقيلة في نطاق واسع من التركيزات، مع حساسية تصل لجزء في المليون (ppm)، مع إعطاء نتائج لحظية في نفس الوقت.