نتائج لحظية.. "الصبحي": فحوصات "مختبر أمانة جدة" تشمل مختلف مصادر المياه بالمحافظة

أوضح مدير إدارة المختبرات في أمانة محافظة جدة لؤي مرشد الصبحي، أن أعمال الكشف والفحص في مختبر الأغذية والمياه، تعمل لمصادر مختلفة من مياه مدينة جدة، والمتضمنة "مياه الشرب غير المعبأة، والمياه غير الصالحة للشرب، ومياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيًّا وثلاثيًّا، ومياه الري المياه الجوفية والشواطئ"؛ بهدف التعرف على مدى ملاءمتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
وبيّن "الصبحي" أن عمليات الفحص تشمل التحليل الكيميائي لعينات المياه المختلفة، والكشف عن "الأملاح الذائبة الكلية، والأكسجين الذائب، والأملاح الصلبة العالقة، والتوصيلية الكهربائية المتضمن اختبار حساس لقياس قابلية الماء للتوصيل الكهربي عند درجة حرارة 25 درجة مئوية".
وأضاف: "يشمل التحليل الكيميائي للمياه، والطلب على الأكسجين الكيميائي والبيوكيميائي، والرقم الهيدروجيني، والعكارة، إلى جانب إجراء الفحوصات الميكروبيولوجية للمياه".
ولفت "الصبحي" إلى أن أعمال الفحص تتضمن أيضًا الكشف عن الكلوريدات، والفلورايد والنترات، والنتريت، والكبريتات، والأمونيا؛ فضلًا عن العناصر الثقيلة المتمثلة في "الرصاص، والحديد، والزنك، والزرنيخ، وغيرها".
جدير بالذكر أن المختبر يستخدم مجموعة من الأجهزة للتعامل مع عينات المياه، من ضمنها "فرن التعقيم، والمطياف الضوئي، وقياس العكارة، وقياس الأس الهيدروجيني، والأيون كروماتوجرافي، والتقطير، والـ"BOD"، والحضان" وجهاز ICP-OES لتحديد العناصر؛ بما في ذلك المعادن الثقيلة في نطاق واسع من التركيزات، مع حساسية تصل لجزء في المليون (ppm)، مع إعطاء نتائج لحظية في نفس الوقت.