النيابة العامة توضح أنواع الحماية وصورها للمبلغين والشهود والضحايا والخبراء

وفي التفاصيل، أوضحت النيابة العامة الإجراءات الآمنة التي يوفرها برنامج الحماية للشخص المشمول بالحماية من المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وهي: الحماية الأمنية، تغيير أرقام هواتفه، حماية مسكنه، مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.