النيابة العامة توضح أنواع الحماية وصورها للمبلغين والشهود والضحايا والخبراء

أكدت النيابة العامة أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا أوضح أنواع الحماية وصورها، ومنح إدارة برنامج الحماية إقرار أنواع أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.
وفي التفاصيل، أوضحت النيابة العامة الإجراءات الآمنة التي يوفرها برنامج الحماية للشخص المشمول بالحماية من المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وهي: الحماية الأمنية، تغيير أرقام هواتفه، حماية مسكنه، مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
وتابعت: تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ونقله من مكان عمله - مؤقتاً أو دائماً - بالتنسيق مع جهة عمله، مع اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
وأردفت: أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها وفقاً لما تحدده اللائحة، مع منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به، ومساعدته مالياً في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
وقالت: تشمل الحماية أيضاً تغییر محل إقامته مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.