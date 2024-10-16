اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاستدامة وجودة الحياة بجامعة المؤسس بحضور 2000 زائر

اختتمت كلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أنشطة المؤتمر الدولي الأول للاستدامة وجودة الحياة، الذي شهد حضورًا لافتًا تخطّى الـ2,000 زائر من داخل وخارج الجامعة على مدار يومَيْن، وأقيم بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.
وتمّ خلال أيام المؤتمر عقد 13 جلسةً تخصصية، و12 ورشة عمل، و6 جلساتٍ حوارية، مع خبراء في التخصصات العلمية، وشارك في تقديمها 68 متحدثًا ومتحدثة من داخل وخارج المملكة. كما شارك في المؤتمر 55 طالبًا وطالبة من طلاب الدراسات العليا بملصقاتٍ علمية، وحظيت 5 منها بجوائز تقديرية.
وفي ختامه أكدت عميدةُ الكلية الدكتورة نهلة بنت محمود قهوجي، أهميةَ استمرار التعاون وبذل المزيد من الجهود في مثل هذه المناسبات النوعية، التي من شأن نتائجها الإيجابية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للكلية والجامعة، بما يعزّز من مكانتها ومخرجاتها.
وسعى المؤتمر عبر أنشطته إلى تسليط الضوء على التجارب والخبرات المعاصرة في المجالات البحثية والتطبيقية والتقنية المرتبطة بالأسرة والطفل، والبيئة، والصحة، والتصميم، بما يحقق الاستدامة وجودة الحياة، ويتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأهداف التنمية المستدامة.