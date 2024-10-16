اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاستدامة وجودة الحياة بجامعة المؤسس بحضور 2000 زائر

وتمّ خلال أيام المؤتمر عقد 13 جلسةً تخصصية، و12 ورشة عمل، و6 جلساتٍ حوارية، مع خبراء في التخصصات العلمية، وشارك في تقديمها 68 متحدثًا ومتحدثة من داخل وخارج المملكة. كما شارك في المؤتمر 55 طالبًا وطالبة من طلاب الدراسات العليا بملصقاتٍ علمية، وحظيت 5 منها بجوائز تقديرية.