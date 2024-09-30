"الفوزان": المدرسة هي المحصن التربوي والمعرفي لأبناء المجتمع وتُعِدهم للمستقبل والحياة الواقعية

وأضاف الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، أن الانتماء الوطني يسهم في تعزيز تماسك المجتمع وتكاتفه وتلاحمه من خلال توحيد مشاعر المواطنين الإيجابية نحو الوطن وقيادته، كما يسهم في تسريع عجلة التنمية وتحقيق التطلعات الوطنية وآمال المجتمع وأهدافه، كما أن الانتماء يقوي الشعور بمسؤولية المواطنين تجاه وطنهم ويحثهم على المشاركة الفاعلة من أجل رقيه ورفعته.