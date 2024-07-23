"مزيج ساحر وتحديات".. باحث: السعودية وجهة سياحية واعدة وهذا ما نحتاجه

وقال "العتيبي" إنه على الرغم من المزايا الكامنة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، لم يستغل قطاع السياحة فيها إمكاناته الكاملة حتى الآن؛ حيث تتمتع المملكة بمقومات سياحية ثرية تضاهي مقومات أي وجهة سياحية عالمية، فمن شواطئ البحر الأحمر البكر إلى الكثبان الرملية المهيبة في الصحراء العربية، ومن مدائن صالح الأثرية القديمة إلى المراكز الثقافية النابضة بالحياة في الرياض وجدة، تقدم المملكة مزيجًا ساحرًا من التجارب للمسافرين الباحثين عن المغامرة والاسترخاء والانغماس في الثقافة.