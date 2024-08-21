"بنده للتجزئة" و"نادك" توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجي لتعزيز التعاون في مجال المُنتجات الغذائية

جدير بالذكر أن الاتفاقية التي تم توقيعها ، تأتي في إطار الاستراتيجية التطويرية التي أطلقتها "نادك" العام الماضي لدخول قطاعات غذائية جديدة، والتوسع في الأسواق والمنتجات، وفق معايير استدامة عالمية، وباعتبارها واحدة من أهم الشركات الوطنية والإقليمية في مجال الصناعات الغذائية، وجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي في المملكة، ضمن رؤية 2030.