"بنده للتجزئة" و"نادك" توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجي لتعزيز التعاون في مجال المُنتجات الغذائية

أعلنت شركة بنده الرائدة في قطاع التجزئة عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال المنتجات الغذائية، وضمان إمداد ثابت بالمنتجات الطازجة عالية الجودة، وتعزيز تجربة التسوق الشاملة لدى العملاء، إضافة إلى تعميق التعاون في مجال الابتكار وتطوير منتجات جديدة تلبي اتجاهات وتفضيلات المستهلكين المتغيرة بشكل دائم.
وبحسب مذكرة التفاهم، يرتكز التعاون بين "نادك" و"بندة للتجزئة" على عدة محاور أساسية، تشمل توفير منتجات بأعلى معايير الجودة والسلامه لضمان تلبية توقعات العملاء بشكل مستمر، إضافة إلى ضمان تحقيق الاسعار التنافسية وتعزيز قيمة المنتجات ورفع مستوى رضا العملاء.
كما سيتم، بموجب الاتفاقية، تعزيز التواصل والشفافية من خلال إنشاء قنوات مفتوحة بين المختصين والخبراء من الجانبين، لتطوير ودعم الأعمال المشتركة، والتعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة،
ويعزز هذا التعاون من قدرة "بنده" على تقديم تجربة تسوق استثنائية من خلال التعاون مع نادك وذلك من عن طريق تقديم المنتجات الطازجه من خلال أسواق بنده المنتشرة في 45 مدينه في المملكه و البالغ عددها 190 سوقاً
جدير بالذكر أن الاتفاقية التي تم توقيعها ، تأتي في إطار الاستراتيجية التطويرية التي أطلقتها "نادك" العام الماضي لدخول قطاعات غذائية جديدة، والتوسع في الأسواق والمنتجات، وفق معايير استدامة عالمية، وباعتبارها واحدة من أهم الشركات الوطنية والإقليمية في مجال الصناعات الغذائية، وجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي في المملكة، ضمن رؤية 2030.
تأسست شركة بنده للتجزئة في عام 1978، وتعد واحدة من أبرز شركات التجزئة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. تنتمي الشركة إلى مجموعة صافولا، إحدى أكبر مجموعات الأعمال في المملكة.
تدير بنده سلسلة واسعة من المتاجر التي تشمل الهايبرماركت والسوبرماركت، وتعمل على تلبية احتياجات الملايين من العملاء من خلال توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية عالية الجودة بأسعار تنافسية.
تتميز بنده بالتزامها بتقديم تجربة تسوق مريحة ومرضية، من خلال تطوير تقنيات التسوق الحديثة والاهتمام بخدمة العملاء. كما تساهم الشركة بشكل فعّال في دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل للمواطنين والمقيمين، وتشجيع المنتجات المحلية.
من خلال شبكتها الواسعة التي تشمل مئات الفروع في مختلف أنحاء المملكة، تواصل بنده له العمل على تحسين وتوسيع خدماتها لتلبية تطلعات العملاء وتحقيق رضاهم.
تُعد الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" أحد أهم الشركات السعودية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية محلياً وإقليمياً، ليس فقط باعتبارها أول شركة زراعية يتم إدراجها في سوق الأسهم السعودي قبل نحو 44 عام، بل لجودة مُنتجاتها وتنوعها، وقيمتها الوطنية كواحدة من أهم الشركات الغذائية في المملكة التي تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، ضمن رؤية 2030.
ونجحت "نادك"، على مدار أكثر من أربعة عقود، في تحقيق نقلات نوعية لمجال الصناعات الغذائية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، عبر سلسلة من التحولات الاستراتيجية، والخطط التطويرية؛ مما جعلها في قائمة أهم الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في مجال إنتاج وتوزيع منتجات الألبان والعصائر والخضروات واللحوم الحمراء، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.